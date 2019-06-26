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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Dünya fındık ihracatının yüzde 85-90'ını ülkemiz yapmaktadır' - ORDU Haberi

'Dünya fındık ihracatının yüzde 85-90'ını ülkemiz yapmaktadır' - ORDU Haberi

"Dünya fındık ihracatının yüzde 85 - 90'ını ülkemiz yapmaktadır" - ORDU - Basın toplantısına katılanlardan detaylar - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan'ın açıklaması"Dünya fındık ihracatının yüzde 85 - 90'ını ülkemiz yapmaktadır" - TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Dünya fındık ihracatının yüzde 85 - 90'ını ülkemiz yapmaktadır. Üreticimizin gayretiyle üretilen fındıktan ülkemiz, 2016 - 2017 sezonunda 1,9 milyar dolar, 2017 - 2018 sezonunda ise 1,8 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır" - "Üreticinin korunmasının yolu, kesinlikle TMO ya da bir başka müdahale kurumunun piyasada daimi olarak bulunmasından geçer"ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, dünya genelinde fındık ihracatının yüzde 85 - 90'ını Türkiye'nin gerçekleştirdiğini belirterek, "Üreticimizin gayretiyle üretilen fındıktan ülkemiz, 2016 - 2017 sezonunda 1,9 milyar dolar, 2017 - 2018 sezonunda ise 1,8 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır." dedi.
Soydan, Ordu 'daki ilçe ziraat odaları başkan ve yöneticileriyle Altınordu Ziraat Odası önününde yaptığı basın açıklamasında, fındığın 400 bin ailenin doğrudan geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Fındığın Karadeniz Bölgesi ve ülke açısından vazgeçilmez bir ürün olduğuna işaret eden Soydan, "Bilindiği gibi fındıkta en önemli ülke Türkiye'dir. Karadeniz Bölgemizde 700 bin hektar alanda dünya fındık üretiminin yüzde 70'i yapılmaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte ortalama kabuklu fındık üretimimiz 550 bin ton dolaylarındadır." diye konuştu.
Soydan, Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürününün fındık olduğuna dikkati çekerek, "Öyle ki dünya fındık ihracatının yüzde 85 - 90'ını ülkemiz yapmaktadır. Üreticimizin gayretiyle üretilen fındıktan ülkemiz, 2016 - 2017 sezonunda 1,9 milyar dolar, 2017 - 2018 sezonunda ise 1,8 milyar dolar ihracat geliri sağlamıştır." ifadesini kullandı.Bu kadar önemli üründe sorunların bir türlü bitmediğini kaydeden Soydan, "Son yıllarda hastalık ve zararlılar da fındık üretimimizi gittikçe zorlaştırıyor. Mevsimsel değişiklikler, fındıkta külleme, bakteriyel yanıklık, fındık mozaik hastalığı, dal kanseri, kök çürüklükleri, çotanak yanıklıkları ve çürüklükleri gibi önemli hastalıkların daha fazla görülmesine neden olmuştur." dedi.
Soydan, Amerikan beyaz kelebeği, turunçgil uzun antenli böceği, kahverengi ve yeşil kokarca, fındık kurdu gibi zararlıların da fındık alanlarında daha sık görülmeye başladığını aktardı.Fındık sektöründe Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) önem taşıdığını anlatan Soydan, şunları kaydetti:"Çünkü ülkemizde serbest piyasa düzeni ne yazık ki fındıkta işlememektedir. Serbest piyasa adı altında çalışan tekelci yapı, piyasa üzerinde her türlü baskı ve oyunu oynamakta, fındık fiyatları üzerinde spekülasyon yapmaktadır. Üreticimiz, alıcılar karşısında ekonomik açıdan örgütlü değildir. Ürünü piyasadaki talebe göre piyasaya sunamamaktadır. Lisanslı depolar yetersizdir. İşleyen bir ürün ihtisas borsası sistemi yoktur. Bu nedenle üreticinin korunmasının yolu, kesinlikle TMO ya da bir başka müdahale kurumunun piyasada daimi olarak bulunmasından geçer."

Hastalık Toplantı Milyar Dolar Basın Açıklaması Serbest Piyasa 

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