Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Düğün sezonu açıldı, gram altına talep arttı

Düğün sezonu açıldı, gram altına talep arttı

-vatandaşların altın alması

Alışveriş Altın Fiyatları Düğün Sezonu Çeyrek Altın Gram Altın 

--altınlara bakması ve dolaşması
--gram altın ve diğer altınlardan detay
--kuyumculardan röp
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle vatandaşın gözdesi yine gram altın oldu. Düğün sezonun başlamasıyla birlikte kuyumcularda hareketlilik arttı. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi nedeniyle takı takacaklar çeyrek altın yerine yine gram altına yöneldi. Çeyrek altının vatandaşa hala yüksek geldiğini ifade eden kuyumcular, durumu müsait olmayan vatandaşlarının gram altına yöneldiğini söyledi.

Düğün, nişan ve sünnet merasimlerinin arttığını belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakcı, “Sektör olarak da zaten beklediğimiz düğün sezonu açıldı. Sektör 1-2 aylık hareketlenecek. Gram altına talep var. Talebin özellikle altın fiyatlarının yükselmesiyle çok alakası var. İlimizde, ‘bana düğünümde çeyrek ve yarım altın getiren adama götürüp de gram altın takma’ gibi bir algı söz konusu değil. Gram altın maddi durumu düşük olan vatandaşlarımız tarafından talep görüyor. Gram altın şuanda 190 TL civarlarında. Çeyrek altın ise 315 TL civarlarında. 315 lira vermeyecek durumda olan vatandaşımız gram altın alıyor. Vatandaşlar kesinlikle tanıdıkları ve bildikleri kuyumcunun haricinde hiçbir şekilde alışveriş yapmasınlar. İkinci baskı olan merdiven altları üretiliyor. Biz bunu emniyet ile de paylaşıyoruz” dedi.
Düğün sezonunun açıldığını aktaran kuyumcu Ökkeş Acar, “Gram altına talep daha çok. Buda altının pahalı olmasından dolayıdır. Gram altına talep daha yüksek. Altında da düşüş fazla beklemiyoruz. Bu seviyelerde gelir gider. Vatandaşın yerinde olsam altını tutarım. İlerisi daha da yüksek” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı