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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
DÜ’de organik tavuktan sonra organik keçi yetiştirilecek İzle

DÜ’de organik tavuktan sonra organik keçi yetiştirilecek İzle

Drone ile çekilen mera alanı

Fabrika Misyon Kapalı Alan Organik Tavuk Hayvan 

-Fakültenin tesisleri
-Muzaffer Denli’nin konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünce hayata geçirilecek proje ile üniversite yerleşkesinde organik keçi yetiştirilecek. Proje ile çiftçilere ve girişimcilere uygulamalı olarak bilimsel eğitim verilecek. DÜ Ziraat Fakültesinde çiftçilere yönelik olarak başlatılan projelere bir yenisi daha eklendi. Üniversite yerleşkesinde organik tavuktan sonra organik keçi yetiştirilmeye başlanacak. DÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, projelerinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve üniversitenin Bilimsel Projeler Koordinatörlüğü tarafından da desteklendiğini belirterek, “Projemizde damızlık keçi yetiştirmeyi düşünüyoruz. İşletmemiz organik bir şekilde kurulacak. Organik keçi yetiştiriciliği hem kapalı alan hem açık gezinti alanı hem de meraya ihtiyaç duymaktadır. Bizim hazır bir meramız var ve o merayı kullanmayı düşünüyoruz. Hayvanlarımızı yetiştirirken de yemlerimizi yem fabrikamızda üretip bunların beslenmesinde kullanacağız. Yaklaşık 100 başlık bir tesisimiz olacak” dedi.
“Danışmanlık hizmet verilecek” Organik keçi yetiştiriciliği pilot uygulama olduğu için büyük kapasitelere girmediklerini ve konu ile ilgili olarak eğitim vereceklerini dile getiren Prof. Dr. Denli, şunları kaydetti: “Vereceğimiz eğitimlerle girişimcilere bu işin uygulamalı olarak nasıl yapıldığını öğretmek istiyoruz. Üniversite olarak bu misyonu üstlendik. Bu bölgede bu üretim şekli yaygınlaştıkça misyonumuzun büyük çoğunluğunu yerine getirmiş olacağız. Onlara danışmanlık şeklinde katkı sunacağız. Karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik katkılarımız devam edecek. Kurduğumuz tesislerde amacımız üretim yapmak değil üretim modeli oluşturmak. Çiftçilerimiz gelip görmeden yeni bir faaliyete başlamıyor. Bunu birebir kendimiz yapıyoruz. Karşılaştığımız sorunların nasıl çözüleceğini eğitimler vererek üreticilerimize, girişimcilerimize anlatıyoruz. Bu şekilde yapılacak yatırımların daha sürdürülebilir bir yatırım olmasını sağlıyoruz. Biz üretici yeni bir faaliyete başlarken gelsin danışsın, işin doğrusunun bilimsel olarak nasıl yapıldığını öğrensin istiyoruz ve hatta fizibilite çalışmasını da kendilerine yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yatırım yapacaksa yapsın onu istiyoruz. Çalışmalarımız buna yönelik devam ediyor. Biz tavukla başladık keçi ile devam edeceğiz. Bunu biraz da bölge koşulları belirliyor. Bölgemiz özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önde. Bir sonraki çalışmamız hayvancılığın diğer dallarında da devam edecektir.”
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