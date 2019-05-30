Dönmez: 'Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu' - ANKARA
Dönmez: "Yerli ve yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgi Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES - 2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. (1)
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