Dönmez: 'Türkiye yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı' - ANKARA
Dönmez: "Türkiye yenilenebilir enerjide kendine özgü bir başarı hikayesi yazdı" - ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıANKARA - Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES - 2) ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı'nın ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.(2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım