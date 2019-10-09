Dönmez: 'Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı' - İSTANBUL
Dönmez: "Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı" - İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarıİSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son 5 yılda toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16,3 milyar dolar yatırım yapıldı.
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