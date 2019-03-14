Dönmez: 'Enerjide rol model olacak kadınlarımızın hikayeleri gençlerimize ilham verecek' - İSTANBUL
Dönmez: "Enerjide rol model olacak kadınlarımızın hikayeleri gençlerimize ilham verecek" - İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıİSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu.
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