Dönmez: 'BORON,10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu' - İSTANBUL
Dönmez: "BORON,10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu" - İSTANBUL - Lansman toplantısından görüntüler - Toplantıya katılanlardan detaylar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıİSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Temizlik ürünü BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz."
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