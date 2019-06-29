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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü - ADANA Haberi

Domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü - ADANA Haberi

- Çukurova bölgesinde işçilerin tarlada domates toplaması - Toplanan domatesin kasalara doldurulması - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'ın konuşması - Çiftçi Niyazi Kılıç'ın konuşması - Tüccar Veli Çelik'in konuşmasıDomatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa düştü - Adana 'da tarlada fiyatı 50 kuruşa kadar düşen domatesin fiyatı, tüketicilerin yüzünü güldürüyor - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: - "Geçen yıl bu günlerde tarlada kilogramı 2 - 3 liradan satılan domatesin kilogramı 50 kuruştan alıcı buluyor, pazarda ise 1,5 liradan satılıyor"ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana 'da hasadı süren domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar geriledi.Verimli topraklarıyla ünlü Çukurovada, yaklaşık 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan domatesin hasadı devam ediyor. Kentte yoğun emekle yetiştirilen ve verimiyle yüz güldüren domatesten yaklaşık 300 bin ton rekolte bekleniyor.Geçen yıl aynı dönemde tarlada 2 - 3 liradan satılan domatesin bu yıl 50 kuruştan alıcı bulması üreticiyi üzerken vatandaşı sevindiriyor.Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte domates hasadının devam ettiğini söyledi.

Domateste rekoltenin iyi olduğunu ifade eden Doğan, "Türkiye'de havaların yağışlı olmasından dolayı ekim geç yapıldı. Havaların iyi gitmesi nedeniyle domateste hastalıklar oluşmadı. Bu nedenle rekolte çok yüksek. Rekoltenin iyi olması nedeniyle fiyatlar aşağı düştü." diye konuştu.
Türkiye'de ve Adana 'da domates ekim alanının arttığını vurgulayan Doğan, " Adana 'da geçen yıl domates ekim alanı 24 bin dönümdü. Geçen yıl domates para edince bu yıl yüzde 50 artışla 36 bin dekar alanda ekim var. Adana 'da bu yıl 300 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.Doğan, verimin iyi ama fiyatların düşük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Geçen yıl bu günlerde tarlada kilogramı 2 - 3 liradan satılan domatesin kilogramı 50 kuruştan alıcı buluyor, pazarda ise 1,5 liradan satılıyor. 50 kuruş çiftçimizin maliyeti açısından yetersiz bir fiyat. Çiftçimiz bu yıl domatesten maalesef para kazanamamakta. Biz bakanlığımızdan çiftçilerimizin zarar ettiği yıl destek verilmesini istiyoruz. Bu yıl domates ucuz, halkımız gönül rahatlığıyla domates yiyebilir."Çiftçi Niyazi Kılıç da hasada başladıklarını belirterek, "Türkiye'nin her bölgesinde açık tarla domatesi çıktı. Bu nedenle fiyatlar düştü. 50 kuruş bizi kurtarmıyor zarar ediyoruz." dedi.
  Domates tüccarı Veli Çelik ise Adana 'dan domates alıp Gaziantep'te sattığını söyledi.

 Ürün kalitesinin iyi olduğunu aktaran Çelik, "Çiftçinin de bizim de sıkıntımız var. Mal kıymetli olduğunda iyi oluyor. Bu yılki düşük fiyat bizi üzdü, vatandaşı sevindirdi." ifadesini kullandı.

Hastalık Salar Tarım Muhabir Erimli 

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