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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Domates üretiminde dev yatırıma ilk adım İzle

Domates üretiminde dev yatırıma ilk adım İzle

TARLALARDAN DETAYLAR

Organize Sanayi Bölgesi Tarım Akalan Basın Toplantısı Toplantı 

-SİMAV BELEDİYE BAŞKANI ADİL BİÇER İLE RÖPORTAJ

( KÜTAHYA )- Simav’da yapılması planlanan organize sera bölgesine, 53 milyon euro yatırım gerçekleşmesi bekleniyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde kurulması planlanan, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi için, sona gelindiği bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, gerçekleşme aşamasına gelinen organize sera bölgesine 53 milyon avroluk bir yatırım teklifinin yapıldığını belirtti.
Eynal Kaplıcalarında gerçekleştirilen basın toplantısında bir konuşma yapan Başkan Biçer, “ Domates üretimi için Türkiye’de 14 hedef bölge seçilmiş, ilk tercih edilen bölge Simav olmuştur. Çünkü Simav’da 12 ay boyunca domates üretimi yapılabiliyor. Simav’ın iklimi, rakımı buna müsait. Güneşten yararlanılan süreler, gece gündüz uzunlukları bakımından, Simav domates üretimi için ideal bir bölge konumundadır. Antalya’da üretimin yapılamadığı dönemlerde, Simav domatesi Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Seralarda en fazla 4 kalem ürün yetiştiriliyor, bunların en başında da domates geliyor. Domates üretiminde hedef bölge olarak Simav belirlendi. Sera Anonim Şirketi Genel Müdürü, Simav’da 53 milyon avroluk bir yatırım yapacağını söyledi.

Bunun 40 milyon avrosu altyapı, 13 milyon avrosu üst yapı ile ilgili olacak. Bu işte acele ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da talimatı var. 2019’da bu işe başlayıp, 2020’de ürün vermemiz gerekiyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana Simav ilçesinin en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz. Yatırımcının ve çalışanlarının Simav’dan alınacağı büyük yatırım olacak. İstihdama yapacağı katkının dışında, Simav ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Asgari ücretle hesaplandığında, Simav’a her ay 2 milyon TL para girecek. Simav ekonomisine direk olarak yapacağı etkinin yanı sıra, transferi, yan hizmetleri ve tedarikçileriyle muazzam bir hizmet olacak. Simav bu yatırımı önemsiyor ve arzu ediyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana yakalanan en önemli bir yatırım fırsatıdır. Böyle bir yatırımın yapılmasından dolayı çok heyecanlıyız. Yapılacak olan büyük yatırım, seracılık sektörüne örnek olacak. Kütahya AK Parti Milletvekili Ahmet Tan’ın da söylediği gibi, Simav bir domates şehri olur, Türkiye’de belki de dünyada fiyat belirleyen bir yer olabilir” dedi.

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