Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dolu yağışı tonlarca çileğe zarar verdi

Dolu yağışı tonlarca çileğe zarar verdi

Sefa Köyü Çilek Tarları Görüntüleri

Asad Dolu Yağışı Hasar Tespit Çilek Hasadı 

-Yetkililerin İncelemesi
-Köy Muhtarının Konuşması
-Ziraat Odası Başkanının Konuşması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sefa köyünde dolu yağışının çilek tarlalarında büyük hasara yol açtığı, mağdur olan çiftçilerin yaklaşık 500 bin TL civarında zararı olduğu belirtildi. İlçe genelinde etkili olan dolu tarlalara büyük zarar verdi. Domaniç’te önceki gün meydana gelen dolu yağışları nedeniyle Sefa köyünde yaklaşık 150 dönüm ekili alan zarar gördü. Domaniç’in Sefa köyünde Tiago cinsi üretilen çilek tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu. Yılda 5 kez ürün alan çiftçilerin zararı ise 450 ila 500 bin TL civarında. Sefa köyünde bu yıl içerisinde 200 ton verim bekleyen çiftçiler, etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası yaklaşık 100 ton çileğin telef olduğunu belirtti.
Domaniç İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ve Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarlalarda incelemelerde bulundu. Çiftçiler dolu yağışında büyük zarar gördüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Sefa Köyü Muhtarı Seyit Ali Bayram, “Köyümüz bin 350 rakımlı, ormancılık ve çilek üretimi ile geçinen 165 nüfuslu 50 haneli bir köy. Bu seneye kadar yıllık 200 ton çilek üretimi yapılmaktaydı. Ancak bu sene afattan dolayı bu 200 ton çileğin yaklaşık 100 tonu doludan dolayı zarar gördü. Köylü bu konuda mağdur. Yaklaşık maddi olarak 450 - 500 bin TL civarı kaybımızda var. Bu konuda devletimizin bize yardımcı olmalarını istiyoruz. En azından çileklerin üzerini kapatılması için destek istiyoruz. Her sene dolu ile karşılaşıyoruz. Çileklerin üzeri kapatılırsa, devlet bu konuda bize yardımcı olursa ekonomiye katkımız devam eder. Çileklerin üzerine file, naylon sera gibi yardımcı olmasını istiyoruz. Üstelik üretimi de artırabiliriz” dedi.
Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, “Bu gün üzücü bir güne başladık. Dün akşam saatlerinde Domaniç’te ciddi bir dolu yağışı oldu. Sefa köyü demek, çilek üretimi demek. Dolu yağışı sonrası bizimde çilek hasadını bir nevi bitirdi. Buradan yaklaşık 200 ton çilek bekliyorduk. Tahmini 90-100 ton arası çilek hasadından zararımız bulunmaktadır. Çileklerin doludan dolayı yok olması çiftçilerimize ciddi şekilde maddi zarara uğrattı. Tahminim 500 bin TL gibi zararla karşı karşıyayız. Burada sadece çilek değil, Elması, eriği, kirazı, cevizi, patates ve fasulyesi de zarar gördü. Bizler burada hasar tespit yaptıktan sonra kurumlarımız ile birlikte çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için gerekeni yapmak zorundayız. Tabi burada çiftçilerimizi de ikaz etmek zorundayız. Bu tür afat olayları için sigortalarını yaptırmalarını istiyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Balıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle DolduBalıkçılar Vira Bismillah Dedi Kasalar Hamsiyle Doldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı