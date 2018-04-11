Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı - KOCAELİ

- Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan görüntüler - TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün konuşması - Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesiDoğu Marmara Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Yaklaşık 160 firma temsilciliğinin katıldığı fuar, kapılarını ziyaretçilere açtı - TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Alagöz: - "Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak'tan getirdiğimiz 130 kişilik iş adamı ve yabancı alım heyeti de fuarımızın biteceği pazar günü akşamına kadar hem ticari iş bağlantıları kuracak hem de Kocaeli , beraberinde de Doğu Marmara'nın turizm potansiyeliyle tanışıp, gittikleri ülkelere bölgenin güzelliklerini anlatarak turizm anlamında da katkı sağlayacaklar"KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. ve ilgili odalar tarafından düzenlenen Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Doğu Marmara Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı başladı. Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Kocaeli 'nin sanayinin yanı sıra ticaretin de başkenti olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Düzenledikleri sanayi ve teknoloji fuarının artık uluslararası bir marka haline gelmeye başladığını ifade eden Alagöz, açılışını yaptıkları fuarın da yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Alagöz, yaklaşık 160 firma temsilciliğinin sektöre yönelik yenilikleri fuarda sergilediğini dile getirerek, "Fuarımız, sadece ticari işbirlikleri ve bağlantılarının kurulmasıyla sınırlı kalmayacak. Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Irak'tan getirdiğimiz 130 kişilik iş adamı ve yabancı alım heyeti de fuarımızın biteceği pazar günü akşamına kadar hem ticari iş bağlantıları kuracak hem de Kocaeli , beraberinde de Doğu Marmara'nın turizm potansiyeliyle tanışıp, gittikleri ülkelere bölgenin güzelliklerini anlatarak turizm anlamında da katkı sağlayacaklar." diye konuştu. Fuara destek veren kurumlara teşekkür eden Alagöz, yeni fuarlarla bölge ekonomisine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik de Kocaeli 'nin sanayinin yanı sıra, ticarette de başkent olmaya yakın olduğunu anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ise tarımın, Türkiye için önemli bir sektör olduğunu belirterek, Kocaeli ve Türkiye'nin geleceği için sağlıklı ve güvenli gıdaya önem verilmesi gerektiğini söyledi.
Özak, Kocaeli 'de yaptıkları tarım ve hayvancılık çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.Programda Kocaeli Ticaret Odası Başkan Vekili Volkan Yılmaz ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Büyükçelik, Özak, Alagöz, Yılmaz, Doğan ve beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri fuarları gezdi.Fuarlar, 15 Nisan'da sona erecek.