Doğu Ekspresine alternatif olarak sefere başlayacak Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlandı Haberi



- Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine alternatif olarak hizmete sokulan Turistik Doğu Ekspresi bugün ilk seferini yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Turistik Doğu Ekspresine klip hazırlanarak yayımlandı. Erzincan halkı, ilk seferini 29 Mayıs’ta Ankara-Kars hattında yapacak olan Turistik Doğu Ekspresini beklemeye başladı.

Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'ne yolcu talebinin her geçen gün artması üzerine bugün Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini yapacak. İlk seferini yapacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincanlıları heyecanlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca. 'Turistik Doğu Ekspresi' Turistik Doğu Ekspresi ilk seferini 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a yapacak. Tren, Ankara'dan giderken Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak. 120 yolcu kapasiteli olacak. Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 20.00, Kars'tan saat 23.00 civarında kalkacak. Biletleri 14 Mayıs'tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.” “Zamanın ve mekanın içinde seyahat: Turistik Doğu Ekspresi” Klipi yayınlanan Turistik Doğu Ekspresi için şu ifadelere yer verildi: “Bir seyahatten ne beklersiniz? Nasıl dinlenmeli? Sizi nasıl kaçırmalı günlük hayattan? Nasıl keşfetmeli yeniden? Nereye taşımalı sizi? Ve nasıl geriye, dolu dolu yaşadıklarınız kalmalı? TCDD Taşımacılığın yeni sefere koyduğu Turistik Doğu Ekspresi treni size böyle bir yolculuk vaat ediyor. Sadece bir yerden bir yere değil, zamanın ve mekanın içinde seyahat, Anadolu’nun kalbine bir yolculuk bu. Gerçek sahiplerinin dışında el değmemiş bir doğaya, dağlara, göllere, yeşille ve geçmişe, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesinden izlere yaşamın ve zamanın gizemine. Turistik Doğu Ekspresi ile trenin mutluluk verici dinginliğinde konforlu bir tatil yapmakla kalmazsınız. Bu muhteşem yolculuğun panoramasında “Ah keşke ben de orada olsaydım” dediğiniz yerlerin hepsi yolunuzun üstündedir. Sivas’ta taşların sırrıyla büyülenebilir, Erzincan’da Karanlık Kanyonun derinlerinde aydınlanabilir, Divriği ve Erzurum’da minarelerle göğe uzanabilirsiniz. Kars’ta önce buz mavisi bir sonsuzluğa dörtnala koşabilir, sonra Ani’de geçmişin sırdaşlığına kabul edilebilirsiniz. Turistik Doğu Ekspresi treni sizi bu benzersiz yolculuğa bekliyor. Zamanın ve mekanın içinde, eşsiz doğası, binlerce yılın birikmiş kültürü ve bütün renkleriyle.” “2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf yarışması” Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde TCDD Taşımacılık A.Ş. ev sahipliğinde 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf yarışması başlatıldı. 21 Haziran 2019 tarihinde sona erecek yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 5 bin, mansiyon (3 eser) 3 bin ve sergileme (en fazla 50 adet) 300 TL para ödülü verilecek. (AA-AA)

