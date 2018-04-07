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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doğaya zarar vermeden para kazanıyorlar

Doğaya zarar vermeden para kazanıyorlar

Üretim yerinden genel ve ayrıntı çekim

Organik Tarım Solucan Gübresi Tarım Otomotiv Sektörü Kız Kardeş 

-Kardeşler çalışırken çekim
-Kardeşlerin röportajı

( MUĞLA ) MUĞLA

- Marmaris’te yaşayan girişimci kız kardeşler Tülin Ahi Akın ve Gülcan Ahi Akın, solucan gübresi üreterek doğaya zarar vermeden para kazanıyor. Yıllık 10 ton üretim yapan Akın kardeşler, çiftçilerde organik üretim bilincini geliştirmek ve üretimlerini arttırmayı hedefliyor. Makine Mühendisi Tülin Ahi Akın, yıllarca İstanbul’da otomotiv sektöründe çalıştı. Emekli olduktan sonra Marmaris’e yerleşti. Tülin Ahi Akın, hep hayalini kurduğu, doğayla iç içe yaşamak için, kardeşi İç Mimar Gülcan Ahi Akın’la birlikte, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi’nde 1200 metrekarelik bir arazi satın aldı. Akın kardeşler, daha önce yürüttükleri organik tarım çalışmaları çerçevesinde, doğaya zarar vermeden bir girişimde bulunmak istedi. Solucan gübresi üretmekte karar kılan girişimci kardeşler, çalışmalar sonucunda üretim tesisini hayata geçirdi. Doğaya saygılı bir şekilde yaşamayı hedef edinen Akın kardeşler, civardaki çiftçileri organik üretime yönlendirmek için de çalışmalar yürütüyor. Emekli olduktan sonra İstanbul’un kaosundan ve karmaşasından dolayı İstanbul’dan ayrılmak kararı aldığını belirten Tülin Akın, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Solucan gübresi üretiminin sanıldığı gibi kolay bir iş olmadığının altını çizen Tülin Akın, şöyle konuştu: “Yaptığımız iş zor bir iş. Civarda üretim yapan arkadaşlar organik üretimi pek bilmiyorlar. Yavaş yavaş bunun gelişeceğini düşünüyoruz. İlerde her şey istediğimiz gibi giderse, civarda ekilip, dikilen alanların organik gübreyle yapılmasını umut ediyoruz. Çalışan bulmakta da zorlanıyoruz. Solucanı beslemek gerçekten güç istiyor” “Çocuklarımız İçin Doğal Yaşama Dönmeliyiz” Yaşamın doğaldan uzaklaştığını belirten Tülin Akın, şunları söyledi: “Yaşamın doğala dönmek için çalışmak gerekiyor. Yaptığımız iş kolay değil, yılmadan çalışmak gerekiyor. Her şeyin kimyasala döndüğü günümüzde, doğala dönmek için her gün yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. Çocuklarımız için doğala dönmemiz gerekiyor. Toprağın daha fazla kimyasalı kaldıramayacağını düşünüyoruz.” Solucan gübresi üretimi için bir yıldır çalıştıklarını söyleyen Gülcan Ahi Akın: “Ablamın İstanbul’dan buraya yerleşmeye karar verdikten sonra, burada bir arazi satın aldık. Solucan gübresi fikri bizi çok heyecanlandırdı. Bu projenin bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacaktır düşüncesiyle, heyecanıyla bu işe başladık. Yaklaşık bir yıldır bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
İşe 100 bin solucanla başladıklarını söyleyen Gülcan Akın, üretim hakkında bilgi verdi: “İşe başladıktan 6 ay sonra gübre almaya başlıyorsunuz. Solucanlar katlanarak ürüyorlar. Bir yıl sonra, yıllık 15 tonluk organik solucan gübresini üretmeyi amaçlıyoruz. Gübremizi ürettikten sonra, paketlere koyup ‘Yerel Tohum ve Temiz Gıda Pazarı’nda’ satıyoruz. Ayrıca bu işi yaptığımızı duyanlar da yavaş yavaş aramaya başladılar. Burada bu işi yapmak isteyen insanlara, ücretsiz danışmanlık da veriyoruz. Buraya gelip bu işin hem keyfini hem de zorluğunu deneyimleyebilirler” “Doğal Yaşamaya, Mutfağa Kimyasal Sokmamakla Başlayabilirsiniz” Doğaya uygun şekilde yaşamanın önemine vurgu yapan Gülcan Akın ise; “Herkes doğal yaşama işine mutfağına kimyasal sokmamakla başlayabilir. Hiçbir şey yapamıyorlarsa, balkonlarında küçük küçük kasalarda solucan gübresinin içine dikebilecekleri maydanoz, roka, yeşil soğan, biberiye gibi mutfağın vazgeçilmezlerini yetiştirerek bu işe başlayabilirler” şeklinde konuştu.
(RT-MB-
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