Diyarbakırlı genç girişimci köy yumurtalarını vatandaşların ayağına kadar getiriyor Haberi

-Yumurtaların paketlenmesi

-Mustafa Akdemir konuşması



( DİYARBAKIR )- Kırsal köylerde topladıkları yumurtaları market ve bakkallara satıyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da genç girişimci Mustafa Akdemir, kırsal köy ve mezralarda topladıkları yumurtaları kente getirerek kurduğu küçük bir işletmede paketleyip market ve bakkallara satıyor. Akdemir, amacının halka ucuz ve kaliteli yumurtayı ulaştırmak olduğunu söyledi.



Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde genç girişimci Mustafa Akdemir, kırsal köy ve mezralarda topladıkları yumurtaları kente getirerek, ağabeyi ile birlikte kurdukları küçük bir işletmede günlük bin ya da bin beş yüz koli yumurta paketleyip market ve bakkallara satıyor. Merkez ilçe ile kırsal ilçelere satış yaptıklarını belirten Akdemir, amaçlarının halka ucuz ve kaliteli yumurtayı ulaştırmak olduğunu söyledi.



Daha önce kurdukları çiftlikte yumurtaları hem üretip hem de satışını yaptıklarını ifade eden Akdemir, “Önceden üretimimiz vardı, günlük 100 bin paket, mevcut şartlardan dolayı piyasada tutunamadığımız için ve buranın havasından kaynaklı işletmemizi kapattık. Şuanda alım ve satışını yapıyoruz. Günlük ortalama bin ya da bin beş yüz koli yumurta dağıtımını yapıyoruz. Yumurtalarımızı depolarda muhafaza ediyoruz. Uygun şartlarda satışa sunuyoruz" dedi.

(SI-AKK-Y)

