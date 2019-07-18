Diyarbakırlı besiciler kurbanlık hazırlıklarına devam ediyor Haberi

-Kurbanlıklardan görüntü

-Kurbanlıkların yemlenmesinden görüntü

-Faik Avcı röportajı



( DİYARBAKIR - ÖZEL) DİYARBAKIR



- Kurban Bayramına bir aydan az bir süre kala Diyarbakırlı besicilerin hazırlıkları devam ediyor. Bu yıl 55 büyük ve 140 küçükbaş olmak üzere kurbanlık besleyen besici Faik Avcı, Antalya’ya götüreceği kurbanlıklarına gözü gibi bakıyor. Kocaköy ilçesinde besicilikle uğraşan 33 yaşındaki Faik Avcı 9 yıldır kurbanlık işi yapıyor. Her yıl aldığı büyük ve küçükbaş hayvanları besleyerek Diyarbakır’dan Antalya’ya götüren Acvcı, 11 ay boyunca kurbanlıklara gözü gibi bakıp Kurban Bayramı’nda satarak ailesini geçindiriyor. “Geçen sene hiç tadı yoktu” Besici Faik Avcı, beklentilerinin 11 ay kurbanlıklara bakıp Kurban Bayramı’nda emeklerinin karşılığını almak olduğunu söyledi.



Satışların bu sene çok iyi olmayacağını düşündüğünü belirten Avcı, “9 yıldır Antalya'ya kurban götüren biriyim, küçükbaş, büyükbaş hayvan götürüyorum. Geçen sene hiç tadı yoktu iyi değildi. Bu sene daha krizli geçecek gibi düşünüyorum. Vatandaş alamıyor ikincisi bu da besicilere yansıyor. Müşterinin olmamasından dolayı bize yansıyor. Yem fiyatlarının artmasından maliyetleri yüksek olduğu zaman kurbanlığa da yansıyor. Ben bu sene 55 büyükbaş götürmeyi düşünüyorum. 140 tane de küçükbaş koç götüreceğim. Geçen senede 60 tane büyükbaş götürdük. Yine 140 küçükbaş götürdük. Bu sen hayırlısıyla ayın 27’sinde gideceğiz Tarım ve Orman Bakanlığı öyle bir yasa çıkartmış ayın 27 Antalya'ya gideceğiz” dedi.

“Vatandaş kurbanlıkların resmi evraklarını görmesi lazım” 2017’de bayrama iki gün kala kendilerinin her sene gittiği yerde insanların olmamasından dolayı şok olduklarını aktaran Faik Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “2018 bize 2017’yi arattı. Durum öyle gösteriyor ki 2019 daha kritik geçecek. Doğrusunu söylemek gerekirse korkuyorum kurbanlıklar biter mi bitmez mi onun korkusunu yasıyorum. Geçen sene büyükbaş 6 bin liradan başlıyordu 13, 14 bine kadar çıkıyordu. Küçükbaşlar ise bin liradan başlayıp bin 600, bin 700, 2 bine kadar da değişiyordu. Ama bu sene küçükbaşların maliyetine baktığımız zaman küçükbaşların bin 600 liranın altına düşmemesi lazım. Eğer bin 600 altına düşerse bize bir şey kazanamayacağız. Çünkü küçükbaşın maliyeti aşağı yukarı hesapladığımızda bin 400 liraya bize mal oluyor. Yani bunun masrafıyla, gittiğimiz yer ücretiyle. Bu hayvanın en kötüsüyle bin 600 liraya vermem lazım. Kurbanlık için küçükbaşın 1 yaşını doldurması gerekiyor kurbanlık aldıkları yerden hayvanın resmi evraklarını görmeleri, talep etmeleri gerekiyor. Büyükbaşa da gelince 1. madde kapak açması dediğimiz zaten herkes bilmiyor kapağında iki tane ön dişleri büyük olması gerekiyor kapak açmış sayılır. Eğer aşağıdaki dişler aynı boyda ise kapağı açmamış o hayvan kurbana olmuyor. Onun içinde tarım tarafından verilmiş kurbanlık sevkiyatı raporu görmeleri lazım o hayvanın küpelerine bakıp o hayvanın raporu isteyecekler ve hayvanın kurbanlık olup olmadığını görecekler.” (RK-YRT-

