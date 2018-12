Diyarbakır’da tespihçiler mezatı farklı bir boyuta taşıdı Haberi

-Cebrail Çelebi’nin tespih çeşitlerini izleyenlere göstermesi

-İş yerinden detay

-Tespih çeşitlerinden detay

-Cebrail Çelebi’nin konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) -- Tespihi mezat yoluyla Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediyorlar DİYARBAKIR



- Diyarbakırlı tespih satıcıları mezatı farklı bir boyuta taşıyarak internet üzerinden yaptıkları açık arttırma ile hem Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapıyor hem de daha iyi kazanç elde ediyor. Diyarbakırlı tespih satıcıları gelişen teknolojiye ayak uydurarak internet üzerinden satış yapmaya başladı.

İnternet üzerinden satışı biraz daha ileriye götürüp sosyal medya üzerinden canlı yayınla açık artırma yapan tespihçiler böylece hem Avrupa ve Amerika’ya ihracat yapabiliyor hem de daha iyi bir kazanç elde ediyor. Yaklaşık 3 yıldır sanal aleme taşındıklarını ifade eden Hacı Baba Tespihanesi İşletmecisi Cebrail Çelebi, tespihin Türkiye genelinde ve Arap ülkelerinde efendilikle tabir edildiğini ve bu yüzden yaşlısından gencine bir tespih kültürünün var olduğunu söyledi.



Mezat denince akla antika eşyaların geldiğini ama tespihçilerin bunu farklı bir boyuta taşıdığını aktaran Çelebi, “Mezatta antika eşyaları biliyorlar ama tespihi birileri mezata taşıdı biz de böylece tespihlerimizi sanal aleme taşıdık” dedi.

“5 bin liraya kadar ürün var” 80 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduklarını aktaran Çelebi, “Anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri var. Türkiye’nin her yerine ve Avrupa’ya kadar ücretsiz gönderiyoruz. Belli bir kitleye sahip izleyicilerimiz var. Böylece müşterinin kapısına kadar gidiyoruz. Müşterinin memnuniyeti bizler için ön planda olduğu için ürünlerimizi her ne kadar internet üzerinden satsak da iade garantili gönderiyoruz. Almanya, Azerbaycan, Belçika ve Amerika’ya kadar gönderiyoruz. Her mezat yapandan da ürün alınmaz. Kehribar diye naylon satarlar. Bu son 2 yıl içerisinde internet üzerinden satışlar çoğaldı. İnternet üzerinden kazanç daha iyi oluyor. Bizi daha çok belli bir yerlere taşıyor. Biz de internet üzerinden satışlarımızı yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

