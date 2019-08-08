Diyarbakır’da kurbanlık hareketliliği başladı...Kurban pazarı havadan görüntülendi İzle

-Canlı hayvan borsasından görüntüler

-Hayvan alım-satım yapanlar arasındaki diyalog

-Konuşmacılar

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Sabahın erken saatlerinde Canlı Hayvan Borsası'na gelen alıcı ve satıcılar, kurbanlıklar için koyu pazarlığa girişti- Büyükbaş hayvanların fiyatı 20 bin liraya kadar çıkarken, küçükbaş hayvanlar bin 500 liraya kadar alıcı buluyor DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar görücüye çıktı. Satıcılar satışlardan memnun olduklarını belirtirken, alıcılar ise fiyatların makul seviyede olduğunu belirtti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık hayvanlar görücüye çıktı. Diyarbakır’da, uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Canlı Hayvan Borsası'nın yolunu tutuyor. Burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indiren besiciler, hayvanlarını satmak için alana getirirken, küçükbaş hayvanlar kilolarına göre 400 ile bin 500 lira arasında, büyükbaş hayvanlar ise 5 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Kurban Bayramı'nda kesmek için Canlı Hayvan Borsası'na gelen vatandaşlar, fiyatların makul seviyede olmasından memnuniyetlerini dile getirirken, hayvan satıcıları da satışların son günlerde artığını kaydetti.

“Fiyatlar geçen sene ile aynı durumda” Yaklaşık 30 yıldan bu yana kurban kesimi yapan Tahir Aslan, kendisinin sadece kesim işi ile uğraştığını söyledi.



Aslan, “Havalar sıcak fakat satışlarda gayet iyidir. Fiyatlar küçükbaş hayvanlarda 400 lira ile bin 500 lira arasında değişiyor” dedi.

Mehmet Emin Kılıç isimli besici de, satışlardan gayet memnun olduklarını belirterek, “Fiyatlar geçen seneye oranla aynı durumda kurbanlık satışı da oluyor.3 yıldır bu işi yapıyorum. Şuanda he ne karda iş oluyor desek de bayram günü bu daha da fazla oluyor. Biz büyük baş hayvanlara da baktığımız için de şuanda satışlar oluyor ve çok memnunuz” diye konuştu.

Fevzi Akdamar isimli vatandaş ise, kurbanlık almak için Canlı Hayvan Borsası'na geldiğini ve bütçesine uygun bir hayvan almak istediğini söyledi.



Tekay, “Fiyatlar da gayet makul seviyede. Bütçeme uygun bir kurbanlık bulabilirsem alıp eve götüreceğim” şeklinde konuştu.



