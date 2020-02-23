Diyarbakır’da günlük 6 ton kadayıf tüketiliyor

-Kadayıf yapılmasından detay

-Tatlıların pişirilmesinden detay

-Diyarbakır kadayıfı tescil belgesinden detay

-Haşim Elkaan röportajı

-Yılmaz Elaldı röportajı

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR - ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakırlıların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve 2017 yılında kentin ürünü olarak coğrafi işaret belgesi ile tescillenen kadayıf tatlısına rağbet günbegün artıyor. Kış aylarında günde ortalama 6 ton tüketilen kadayıf tatlısı, yaz aylarında ise 9 tona kadar çıkıyor. Diyarbakır'ın geleneksel tatlısı burma kadayıfı 2017 yılında coğrafi işaret belgesi ile tescillendi. Kentin yüzyıllık lezzeti olan ve sütlü, fıstıklı, cevizli, kaymaklı, peynirli, burma, düz, çubuk çeşitleriyle sunulan kadayıfın ünü il sınırlarını aştı. Kentte üretilen tatlılar, Türkiye’nin dört bir tarafından sipariş edilmeye başlandı. Talebe yetişmeye çalışan tatlı imalathaneleri de günlük 6 tona yakın tatlı çıkarmaya başladı.

“Günde ortalama 6 ton tüketiliyor” Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, bu rakamların bilinen 7 büyük firma ve küçük çaplı esnafın ortalama satışları olduğunu ve yıl bazında değişkenlik gösterebileceğini kaydetti.

Elkaan, ziyaretçilerin Diyarbakır’da tarihi mekanları, yerleri gezmenin yanında kentin değeri olan kadayıfı almadan şehirden ayrılmadığını söyledi.



Burma kadayıfının 1900’lü yılların başlarında köz ateşinde yapılıp günümüze kadar gelen ve damak tadı değişmeyen tek lezzet olduğunu aktaran Elkaan, “2017 yılında kadayıfımızın coğrafi işaret belgesini aldık. Diyarbakır normal zaman içerisinde günde tüketim 6 tondur. Bunu yıllık tüketime vurduğumuz zaman 2 bin 200 tona yakın bir tüketimiz vardır. Yaz sezonunda turistlerin yoğun olduğu dönemlerde günlük tüketimimiz 9 tondur, yıllık tüketimimiz 3 bin 200 tondur. Bunu nasıl diyoruz, Diyarbakır’a gelen ve giden tüm uçaklarda baktığımız zaman giden insanlarımız, misafirlerimiz yüzde 90’ı kadayıf almadan gitmez. Biz her zaman diyoruz, damağımızla, tadımızla, kadayıfımızla öndeyiz. Bu yüzyıldır böyle devam etmiş, bizde deden toruna geçen bir mesleğimizdir” dedi.

“Yıllık 3 bin 200 ton” Diyarbakır’ın kadayıf üreticilerinden Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı ise Türkiye genelinde coğrafi işaret belgesi alan kadayıfı Türkiye’ye tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Elaldı, “Birçok insanın damak tadına ulaşmış bulunmaktayız. Bugün kadayıf olarak Diyarbakır’da normal sezonda günlük 6 ton tüketim olmakta, yıllık 2 bin 200 ton. Bu turizm sezonunda günlük 9 ton olmak üzere yıllık 3 bin 200 ton tatlı tüketiminde biz tüketimin yüzde 30,35’ini Hacıbaba pastaneleri olarak karşılamaktayız” diye konuştu.





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