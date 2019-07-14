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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor

Dışı karpuza, içi kavuna, tadı salatalığa benziyor

işçiler tarlada şelengo toplanırken görüntü

Misyon Kan Şekeri Gesi Festival Yaz Mevsimi 

-çiftçi ile röportaj
-röportaj
-selengo harmanında görüntü
-yüklenirken görüntü
-çarşı merkezinde şelengo satışında görüntü
-tarlada şelengo toplanırken görüntü

( ŞANLIURFA ) - Viranşehir'de şelengonun hasadı 45 derece sıcaklık altında yapılıyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde şelengo hasadı yaklaşık 45 dereceyi bulan sıcaklık altında gerçekleştiriliyor. Tarladan toplandıktan sonraki 23 gün içerisinde tüketilmesi gereken şelengonun dışı karpuza, içi kavuna, tadı ise salatalığa benziyor. Türkiye’de sadece Viranşehir'in kırsal Bedarana Mahallesi ve çevresinde yetiştirilen şelengo hasadına başlandı. Şelengo hasadı bölgede 45 dereceyi aşan sıcaklığın altında gerçekleştiriliyor. Tarladan toplandıktan sonra 23 gün içerisinde tüketilmesi gereken şelengonun dışı karpuza, içi kavuna, tadı ise salatalığa benziyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tanınan şelengo tuzlanarak salatalık gibi elde tüketilirken, salatada da kullanılıyor. Salatası, turşusu, dolması ve cacığı yapılabilen şelengo, kabuğu ile birlikte tüketilebiliyor. Ayrıca şelengonun kan şekerini düşürdüğü ve kandaki toksinleri temizlediği biliniyor. Turşusu da yapılan şelengo, kışın da sofraları süslüyor. Acı olarak bilinen olgunlaşmamış şelengolar ise ise isilik tedavisinde kullanılıyor. Normalde ekim ve nisan ayında hasadı yapılan şelengo, değişen mevsim koşulları nedeniyle son yıllarda yaz mevsiminde tarladan toplanıyor. 45 derecede çalışıyorlar Sıcak hava nedeniyle sabahın erken saatlerinde ailesiyle birlikte tarlaya giden işçiler, saatlerce sıcağın altında şelengoları toplayarak çuvallara dolduruyor. Şelengo toplayan Haşim Yumru, sebzenin tanıtımı için festival yapılmasını istediklerini söyledi.

Yumru, "İki buçuk aylık ekim ve bakım aşamasından sonra şelengonun hasadına başladık. Hasadına kadar geçen sürede yoğun çaba harcadık. Tarlada hasadını yaptıktan sonra 1 liraya satıyoruz. Yetkililere de buradan sesleniyoruz, bunun festivalinin olmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizin buna bir el atmasını istiyoruz. Çiftçi ile komisyoncuyu aradan çıkartarak, çiftçi ile satıcı, yani halk arasında, bunu yiyen halk arasında bir bağlantı kurması lazım. Bunu belediyemiz ve ekenlerin arasında toplanıp bir fiyatın belirlenmesi lazım. Karşılıklı bir memnuniyetin olması gerekiyor” ifadelerini kulandı.
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