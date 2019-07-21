DİKA destekledi, şehit kaymakamın hayali ödüle layık görüldü Haberi

-DİKA Genel sekreteri Yılmaz Altındağ röportaj

-DİKA Genel sekreteri Yılmaz Altındağ bilgisayar başında detay



( MARDİN -ÖZEL) - Derik zeytini DİKA'nın desteği ile dünyaya açıldı MARDİN



- Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ‘zeytinin ana vatanı’ olarak nitelendirdiği Derik zeytini, İngiltere’deki “London Olive Oil” yarışmasında altın madalya aldı. 2016 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu Derik zeytinyağı, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteği, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas’ın çabalarıyla İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden 430 markanın katıldığı “London Olive Oil” uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasında altın madalya alarak Mardin’in gururu oldu. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Derik ilçesinde yetişen zeytinyağının İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden 430 markanın katıldığı “London Olive Oil” uluslararası zeytinyağı kalite yarışmasında altın madalya kazandığını söyledi.



Tarihi geçmişi bin yıla kadar dayanan Derik ilçesinde yetişen zeytinyağının artık bir dünya markası haline geldiğini belirten Altındağ, "Çok güzel idealler var. Bölgemiz fırsatlar bölgesi. Kimine göre burası dezavantajlı bir bölge ama burası avantajlar bölgesi. Yeter ki fırsatı kazanca dönüştürelim. Tabi ki bu bölge çok genç nüfusa sahip bir bölge, göç veren bir bölge. Çok şükür devletimizin huzur iklimiyle beraber yatırımlar ardı ardına gelmeye başladı.

Birde artık vatandaşlarımıza da potansiyellerinin farkında olmalarının hissi uyandırmaya çalışıyoruz. Artık dünya gittikçe yerel üretimde ve organik tarımda ciddi anlamda mesafede kat etti. Ve biz bunların tam merkezindeyiz. İşte Derik zeytini dediğimiz kıymetli ürün yüz yıllardır belki bin yıllardır hiçbir zaman esprisini kayıp etmemiş. Hem yemekte hem salamura da her zaman bizim olmazsa olmazımız ve Türkiye’de baktığınız zaman TRC-3 bölgesinde büyük oranda yüzde 90’larda Mardin’de üretilen bir potansiyel vardır" dedi.

Derik zeytinyağı dünya markası oldu Kooperatifçilik ve köyde bütünlükle beraber nelerin kazandırabileceğini anlatan bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Altındağ şöyle konuştu: "Şimdiki kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle zeytin işleme tesisini kurduk. Bu bölgeden, Mezopotamya’dan dünyaya giden zeytinin vatanında şahlandırmaya yani havzasını tekrar kazandırmaya çalışıyoruz. Destek verilen ve bir gurur kaynağı olan Derik zeytinyağının altın madalya ile ödül kazandı. 430’ya yakın marka değeri İngiltere’de zeytinyağı üretimi ve kalite noktasında yarıştı. Ve bizim gurur kaynağımız altın ödül ile ödüllendirildi. Bu tabi bizim çok gurur verici. İleriye daha çok güvenle bakmamızı sağlıyor. En büyük kalkınma hareketi yerel başlar. İşte bu bizim için önemli bir veri. Bu sonra yeni pazar bulabilme; bu pazarı bulurken modern tarım uygulamalarını beraber anlatacağız. Ajansımızın hedefi kurumsal hafızayı gerçekleştirebilmek, beşeri sermayeyi artırabilmek bu arada potansiyeli de iyi bir şekilde sürekli alanda olmaya devam edecektir. Bölgemiz fırsatlar bölgesi. Burada coğrafik işaretler ile uğraştığımız 4 ilimizin çok kıymetli ürünleri var.” "Kentten kırsala dönüşler başladı" Kalkınmanın temeli tarımsal ürünler olduğunu dile getiren Altındağ, şöyle devam etti: "Tarım bölgesiyiz. Fırsatı kazanca dönüştürmek için çalışmayız. Yakın zamanda Agro dediğimiz bir turizm destinasyonu da var. Daha çok doğal yaşantıyı ön plan alan yeni bir furya başladı.

Bölgemiz zaten böyle yaşıyor, doğal yaşıyor. TRC-3 bölgesinde kırsal kalkınmayı hedeflediğimiz zaman hem göçü önlemiş olacağız hem istihdam ön plana çıkmış olacak. İnsanların geleceği güvence altındaysa bir yere gitmez. Son dönemde ters dönüş başladı.

Artık batıdaki konfor ile buradaki konfor arasında fark yok. Güvenlikle beraber insanlar buraya gelip tarlasını işliyor. Yatırımını yapıyor. Bizim istediğimiz, arzuladığımız bu. İzmir, İzmir’de güzeldir. Mardin, Mardin’de güzeldir. Siirt, Siirt’te güzeldir ve her yer bizim için çok önemli ama bunların değerlerine sahip çıkalım. Geleneksel yapıyı muhafaza edip yeniliğe açık pozisyonda olmalıyız. İnşallah yerel ürünlerin bol olduğu bir bölgeyi en yakın zamanda hem bölgemize hem ülkemize hem uluslararası arenaya taşıyacağız.” DİKA ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen “GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” kapsamında Derik Kalkınma Derneği tarafından ajansa sunulan Zeytin Ana Vatanında Şahlanıyor Projesi ile Derik zeytini desteklendi. Toplam bütçesi 400 bin lira olan proje, ajans tarafından yüzde 75 oranında desteklenerek 300 bin lira hibe desteği sağlandı.

