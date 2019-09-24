Devlet desteğiyle kaz çiftliği kurup kendi işlerinin patronu oldular

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( YOZGAT )-Kader birliği yapıp kaz çiftçiliği kurdular YOZGAT



- Yozgat’ta bilgisayar mühendisliği bölümünü bitirip farklı işlerde çalışan iki arkadaş, kader birliği yaparak kaz üretim çiftliği kurdu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınmayı Destekleme programı kapsamında Genç Çiftçi Projesinden yararlanan Sinan Altıntaş ve Osman Ünlü, şimdilerde kendi işlerinin patronu oldular. Tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesi kapsamında iki arkadaş bir araya gelerek Yozgat´ın Yerköy ilçesinde kaz tesisi kurdu. Biri çiftçi diğeri de uluslararası gemilerde çalışan iki arkadaşın yolu bir kaz çiftliğinde kesişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´nın Kırsal Kalkınmaya Desteklemeleri kapsamında “Genç Çiftçi” projesinden 30 bin liralık hibe desteği alan Sinan Altıntaş ve Osman Ünlü, kaz üretim çiftliği kurarak kendi işlerinin patronu oldular. Devlet desteği ve Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinin katkıları ile kaz üretimine karar veren iki arkadaş, kaz üretiminde kentte söz sahibi oldu. Hem hibe desteği hem de üniversite tarafından verilen akademik destek ilde kaz üretiminin artmasını da sağladı. Bin yavru civciv kaz ile üretime başlayan Sinan Altıntaş ve Osman Ünlü, tesiste şuan 2 bin kaz bulunduğunu bu sayıyı 5 bine kadar çıkartmak için çalıştıklarını söylediler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdiğini ancak hayatını çiftçi olarak devam ettirdiğini söyleyen Sinan Altıntaş, “Daha önce ben çiftçiydim. Buğday ve şeker pancarı üretimi yapıyordum. Daha sonra kaz üretimine yönelmeye başladım. İlk olarak civciv üreterek başladık. Daha sonra genç çiftçi projesine başvurduk ve 30 bin lira hibe aldık. Kendi kazımızı kendimiz üretmeye başladık. Yılda 2 bine yakın civcivimiz, canlı etlik satışlarımız oluyor ve bu şekilde kaz işine devam ediyoruz. Ekonomik açıdan getirisi güzel. Bütün kazların satışını yapabiliyoruz. Civcivde günlük haftalık ve aylık periyotlarda satışımız oluyor. 25 ila 40 TL arasında civciv kazlarda kilo başı ve damızlık satışlarımız oluyor. Kazları da 120 ile 200 TL arasında satışa sunuyoruz. Kaz işinden memnunuz. Şu an iki bine yakın kazımız var. Hedefimiz 5 bin kaz üretmek. Yozgat’ta kaz üretiminde artış oldu ve insanlar benimsemeye başladı.

Türkiye’de kaz üretiminde Yozgat’ın da bir ismi oldu. Kaz üretiminde Yozgat Bozok üniversitesinden de destek aldık. İşe başladığımızda hiçbir bilgimiz yoktu. Üniversiteden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Boz hoca ile iletişime geçtik, onunda faydası oldu. Genç çiftçi projesinden aldığımız destekle kendi, tesisimizi yaptık” dedi.

11 yıl uluslararası gemilerde çalıştığını söyleyen Osman Ünlü ise “Ben uluslararası gemilerde 11 sene çalıştım. Gemiden ayrılmak için bir iş arayışına girdim ve ortağımla bu işe girmeye karar verdik. İşe ilk olarak bin civciv satın alarak başladık. Genç çiftçi, hibe desteğinden 30 bin lira aldık ve kendi tesisimizi kurduk. Şu an iki bin tane hayvanımız var. Sezonunda civciv satışımız oluyor. Sezon sonunda da damızlık ve canlı kaz, kesilmiş, temizlenmiş kaz satışımız oluyor. Bu işten ailemizi geçindiriyoruz. Gemicilik zor işti gidip uzun bir zaman gelmiyorduk. Kendi işimizin sahibi olalım diye bu işletmeyi kurduk. Devlet ve Bozok Üniversitesinin desteği ile bu işi kurduk” şeklinde konuştu.



