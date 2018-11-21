"Derviş" pirincinde hasat heyecanı - HATAY - Orakla çeltik biçen işçilerden genel ve detay görüntü - Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner ile röportaj - İşçilerin çeltiği sırtlarından taşımasından genel ve detay görüntü - Çeltikten detay görüntü - Üretici Mustafa Toprak ile röportaj - Biçerdöverden çeltiğin traktöre aktarılmasından görüntü - Kurutmak için sergilere serilen çeltiklerden görüntü - Çeltik eleyen vatandaşlardan genel ve detay görüntü - Üretici Halil Abuzer ile röportaj"Derviş" pirincinde hasat heyecanı - Hatay 'ın Suriye sınırı bölgesinde, volkanik arazi üzerinde doğal kaynak sularıyla yetiştirilen ve rengi, aroması, lezzeti ile özellikle bölgede yaşayan insanların damağına hitap eden ve Türkiye'de sadece bu bölgede yetişen derviş pirincinde, üreticiler hasat heyecanı yaşıyor - Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner:" Derviş pirinci volkanik arazi de taşların arasında üretiliyor. Ve aynı şekilde volkanik araziden çıkan doğal kaynak suyu ile sulanıyor. Yani dışarıdan bir su getirilmiyor. Türkiye'de derviş pirinci başka bir yerde üretilmiyor"HATAY (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Hatay 'ın Suriye sınırı bölgesinde, volkanik arazi üzerinde doğal kaynak sularıyla yetiştirilen ve rengi, aroması, lezzeti ile özellikle bölgede yaşayan insanların damağına hitap eden ve Türkiye'de sadece bu bölgede yetişen derviş pirincinde, üreticiler hasat heyecanı yaşıyor.Hassa ilçesinde mayıs ayı sonlarında buğday hasadının ardından aynı tarlaya ekimi yapılan derviş pirinci, ekim ayının sonlarına doğru orak yardımıyla kadın ve erkek işçiler tarafından destelere haline getirilerek hasadına başlanıyor.Bir süre güneşte tarlalarda kuruyan çeltikler, kadınlar tarafından sırtlanarak tarlanın bir bölgesinde harman yapılarak toplanıyor. Daha sonra biçerdöver veya traktöre takılan patos yardımıyla sapından ayrılıp tane haline gelen çeltikler kuruması için yaklaşık bir hafta boyunca uygun bir araziye seriliyor.Sık sık karıştırılıp kuruyan çeltikler, çeltik fabrikalarına götürülerek çeşitli işlemlerden geçirilerek tüketime hazır hale getiriliyor. - Türkiye'de sadece burada yetiştiriliyorHassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derviş pirincinin Türkiye'de sadece ilçenin Suriye sınırı boyunca uzanan bereketli volkanik arazi üzerinde yetiştirildiğini söyledi.
Derviş pirincinin bölgede yıllardan beri üretildiğini, yıllara göre 300 ile 500 dönümlük volkanik arazide çeltik ekildiğini ifade eden Şahiner, dekar başına yaklaşık 500 kilogram çeltik elde ediliğini, bundan da 100 ile 250 ton civarında derviş pirinci elde edildiğini aktararak, şöyle devam etti:" İlçemizde üretilen bu çeltik çok özel bir çeltik. Bölgede 'derviş pirinci' olarak da bilinir. Bu pirinci diğer pirinçlerden ayıran en büyük özelliği taneleri kırmızımsı bir renk dedir. Diğerleri gibi berrak beyaz değildir. Aynı şekilde kendine özgü bir tadı da var. Yıllara göre yaklaşık 150 ile 250 ton arasında çeltik elde ediliyor. Üretim az olduğu için genellikle bu bölgede tüketiliyor. Zaten bu pirinç volkanik arazi de taşların arasında üretiliyor. Ve aynı şekilde volkanik araziden çıkan doğal kaynak suyu ile sulanıyor. Yani dışarıdan bir su getirilmiyor. Türkiye'de derviş pirinci başka bir yerde üretilmiyor."Hassa'da üretilen çeltiğin diğer yerlerdeki gibi makineli tarımla yapılmadığını, tamamına yakınının insan gücüyle üretildiğinin altını çizen Şahiner, pirincin elle ekildiğini, tamamen insan gücüyle yetiştirildiğini yine aynı şekilde hasadının da orak yardımıyla biçildiğini, kadın ve erkek işçiler tarafından sırtlarında taşınarak büyük bir emek sonucunda sofralara ulaştığını kaydetti. Üretici Mustafa Toprak da yaklaşık 50 yıldır volkanik arazilerdeki tarlalarda pirinç ektiğini, aylarca bakımını yapıp suladıklarını, ekim ayında biçtiklerini söyledi.
Derviş pirincinin diğer pirinçlere göre şeker oranın yüzde 50 daha az olduğunu ifade eden Toprak, volkanik arazideki pirinçleri orakla biçtiklerini, biçim işleminin ardından pirinci sererek kuruttuklarını aktardı.Çeltik yetiştirmenin çok meşakkatli ve yorucu bir iş olduğunu anlatan 72 yaşındaki üretici Halil Abuzer,derviş pirincini tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdiklerini kaydetti. Çeltiğin biçerdöver veya patos yardımıyla sapından ayrıldıktan sonra yaklaşık bir hafta boyunca güneşte kaldığını belirten Abuzer," Kuruyan çeltikleri elekten geçirip çuvallara koyuyoruz. Daha sonra araçlarla Kahramanmaraş'taki pirinç fabrikalarına götürüyoruz. Önceden Adana'ya gidiyorduk orası kapandı. Ürünümün yarısını bir araca yükledim, fabrikaya götüreceğim nasip olursa. Diğer yarısı da tarlada duruyor. Emeği zordur. İşçi bulamıyoruz. Eskiden buralara insanlar çadırlarla konuyorlardı, çeltik hasadı yapmak için.