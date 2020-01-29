Depremzede esnafa borç müjdesi

- Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Başkanı Ali Evren açıklaması



( MALATYA ) MALATYA



- Depremden zarar gören esnafların 2020 yılı borç ve faizlerini, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ödeyecek. TESKOMB Genel Başkan Vekili ve Kayseri 19. Bölge Başkanı Mustafa Alan, bölgedeki birlik başkanları ile birlikte Malatya’ya geldi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri’ni ziyaret eden Mustafa Alan, yaptığı açıklamada, depremde zarar gören esnafların 2020 yılı borç ve faizlerin birliğin ödeyeceğini müjdeleyerek, "Ticaret Bakanımızın, Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül ile istişaresi sonucunda, Malatya ve Elazığ’da, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinden kredi kullanan esnafın 2020 yılı borç ve faizlerini merkez birliği olarak biz ödeyeceğiz. Tüm esnafların değil, zarar görenlerinkini biz üstleneceğiz” ifadelerini kullandı. Birlik başkanlarına geçmiş olsun temennisinde bulunan Alan, “ Acıları paylaşıyoruz. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır” şeklinde konuştu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Başkanı Ali Evren de, “Kredi borcu olan depremzede esnaflarımızın mağdur olmayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Evren, ziyaret ve destek nedeniyle Alan'a teşekkür etti.



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