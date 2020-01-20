Denizli’de uçak, helikopter ve drone portatif üretimi yapılacak

-Başkan Erdoğan konuşma



( DENİZLİ )- DTO Başkanı Erdoğan “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesinin detaylarını anlatarak: “Proje ile uçak, helikopter, drone, yat, araba ve kayak takımı parçaları elde edeceğiz”- “Plazma teknolojisine yönelik uygulamalar yaparak ‘portatif üretim’ yapabileceğiz”- DTO Başkanı Erdoğan 2019 yılını değerlendirdi, 2020 hedeflerini açıkladı DENİZLİ



- Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesi ile uçak, helikopter, drone, yat, araba ve kayak takımı parçaları elde edeceklerini ayrıca fonksiyonel kumaş elde etmeye ve plazma teknolojisine yönelik uygulamalar yaparak ‘portatif üretim’ yapılabileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, ‘2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Hedefleri’ konulu toplantı gerçekleştirdi. DTO’da yapılan toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, önce 2019 yılında yaptıkları çalışmaları aktardı. Açıklamalarında önce geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve geniş yankı bulan “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesine değinen Başkan Erdoğan, projede yer temininde büyük mesafe kat edildiğini ve 2020 yılı içerisinde uygulamaların yapılabileceğine dikkat çekti. Projenin Avrupa Birliği’nden 5 milyon Euro hibe aldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, “Denizli tarihinde bir ilke imza attık. Hibe miktarı ve içerik bakımından şehrimizde bir ilk olan projemizi, başlama aşamasına kadar getirdik. Denizli Organize Sanayi Bölgemizde bin metrekare kapalı yerimizi temin ettik. İsteyen, yenilikçi ürünler için burada çalışıp, prototip ürün yani numune üretebilecek. Bunun için gerekli modern bir makine parkı oluşturacağız. Ekibimiz İhale ve makine alım hazırlıklarına başladı.

Bu merkezde, uçak, helikopter, drone, yat, araba ve kayak takımı parçaları elde edilebilecek. Giyilebilir elektronik tekstil ürünleri ile yenilikçi tekstil uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Kozmetik ve damar içi ilaç uygulamaları ürünleri gibi katma değeri yüksek konular üzerine çalışma imkanı sağlayacak. Fonksiyonel kumaş elde etmeye ve plazma teknolojisine yönelik uygulamalar çalışılabilecek. Spor teknik tekstillere yönelik sentetik kumaşlarla ilgili araştırmalar ve üretim yapılabilecek” diye konuştu.





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