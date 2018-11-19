Defne yaprağı dünyaya ihraç ediliyor İzle

-Yaş defne yaprağı detay

-defne yaprağı kurutulurken detay

-defne yaprağı çırpılırken detay

-defne yaprağı ayıklanırken detay

-yayladağı ziraat odası başkanı mehmet ali ballı röp

-abdullah taşkıran röp

-defne yaprağı ikinci kez ayıklanırken detay

-defne yaprağı çuvallara doldurulurken detay

-defne yaprağı balyalanırken detay

-defne yaprağı balyalı halde detay

-defne yaprağı detay



( HATAY - ÖZEL)- Hatay'da ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere gönderiliyor HATAY



- Hatay'da ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Gıda sanayinde, et yemeklerinde, balık konservelerinin yanında ve daha birçok yemek içerisinde tercih edilen defne yaprağı, kurutulup bazı işlemlerden geçmesinin ardından yurt dışına gönderiliyor. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde köy halkının belli başlı geçim kaynaklarından olan defne yağı ve defne yaprağı çok amaçlı değerlendiriliyor. Yağından sabun, yaprağından ise çeşitli dertlere deva baharatlar elde edilen defne, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, ilçede yaklaşık 50 binin üzerinde defne ağacı bulunduğuna dikkat çekerek “İlçemizin önemli geçim kaynaklarından bir tanesi defne yağı ve yaprağıdır. İlçemizde özellikle defne üzerine geçimini sağlayan yaklaşık 40 köyümüz bulunmaktadır. Bu köylerimizde Orman İşletme Müdürlüğü’nden almış olduğumuz bilgilere göre 50 binin üzerinde defne ağacı bulunmaktadır. Odamıza kayıtlı 426 dönümde arazi bulunmakta. Bu arazilerde defnenin hem yaprağından hem de tohumundan faydalanan çiftçilerimiz var. Defne yaprağı kurutularak iç piyasa sunulmakta. Tabi bunun kozmetik sanayinde de yağını kullanmaktalar” dedi.

"Defne ağaçları tarım ürünü olmalı" Başkan Ballı defne arazilerinin ve defne ağaçlarının özellikle orman vasfından alınması ve tarım ürünü olarak desteklemeye geçmesinin en büyük talepleri olduğunu dile getirdi. 15 seneden beri kurduğu tesisinde bölgeye iş istihdamı sağladığını dile getiren Abdullah Taşkıran, şöyle devam etti: “Yaklaşık olarak 15 seneden bu yana bu işi yapıyoruz. Bölgeye iyi bir iş istihdamı da sağlamış olduk 15 seneden beri. Orman köylüleri de alıştı ve defnenin sezonu geldiğinde tabi ki Orman İşletme Müdürlüğü’nden izinli olarak ne kadar tonaj izni verilmişse o kadar alıyoruz, ilerleyen seneler içinde düşünüyoruz, fazlasını keserek defneyi yok etmeye uğraşmıyoruz.” Defne yapraklarını kurutup balyalayarak yurt dışında ki birçok ülkeye gönderdiklerini belirten Abdullah Taşkıran “Yaş defne buraya geldikten sonra tesisimiz de kurutuyoruz, sonrasında çırpılıyor, tesisimizde işleniyor, balya haline getirdikten sonra yurt dışına gönderiyoruz. Bu defne yaprağını kozmetikte, ilaç sanayisinde bir kısmı da baharat olarak kullanılıyor” diye konuştu.

(GKH

