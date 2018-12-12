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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Defne üretimi artırılacak - HATAY

Defne üretimi artırılacak - HATAY

- "Defne İstişare Toplantısı" - Toplantıdan detaylar - Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal ile röportajDefne üretimi artırılacak - Ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, tohumundan elde edilen yağ ve yaprakları ilaç, kimya ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan defne ağacının varlığının artırılmasına yönelik neler yapılabileceği Hatay 'da düzenlenen toplantıda istişare edildi - Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal: - "Defnenin 40 milyon dolar civarında ülke ekonomimize katkısı olduğunu biliyoruz. Bunu yeterli bulmuyoruz, hem üretimin hem de ürünün orman köylüsü ve bu işle uğraşan yöre halkına sağladığı kazancın artmasını istiyoruz"HATAY (AA) - Hatay 'da, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, tohumundan elde edilen yağ ve yaprakları ilaç, kimya ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan defne ağacının varlığının artırılmasına yönelik neler yapılabileceği istişare edildi.Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, kurum tarafından bir otelde düzenlenen "Defne İstişare Toplantısı"nda, son yıllarda odun ham maddesi dışında yer alan ürünlerden defnenin ön plana çıktığını söyledi.

Ülkede yaklaşık 150 bin hektar alanda defne ağacı yetiştiğini belirten Aybal, Hatay , Kahramanmaraş, Adana ve Mersin orman bölge müdürlüklerinin de önemli üretim merkezlerinden olduğunu ifade etti.
"Defnenin 40 milyon dolar civarında ülke ekonomimize katkısı olduğunu biliyoruz." diyen Aybal, bunu yeterli bulmadıklarını, hem üretimin hem de ürünün orman köylüsü ve bu işle uğraşan yöre halkına sağladığı kazancın artmasını istediklerini dile getirdi. - "Define de diyebilirsiniz"Aybal, şöyle devam etti:"Defne öyle bir ağaç ki define de diyebilirsiniz. Bunun dünyada yüzde 90'ı ülkemizde yetişiyor. Bu bizim açımızdan dünyada tekel olmak anlamına gelir. 1 milyon kişi defne işinde istihdam ediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Yörede çalışan vatandaşların ve teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil ve özel sektörle birlikte bu tür toplantılar yaparak ürünün gelecekte ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz."Defnede koruma - kullanma dengesini gözettiklerini vurgulayan Aybal, "Defne ihracata da katkı sunuyor. 12 bin 700 ton civarında kuru olarak yaprak hali ihraç ediliyor." dedi.

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