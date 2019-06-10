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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Dağ mantarının kilosu eti geçti, köylülerin geçim kaynağı oldu Haberi

Dağ mantarının kilosu eti geçti, köylülerin geçim kaynağı oldu Haberi

Mantardan görüntü

Katar Mantar Toplama 

-Mantar satıcılarının konuşması
-Genel detay

( SİİRT )- Siirt'te köylülerin topladığı dağ mantarı pazarda kilosu 50 liraya kadar alıcı buluyor SİİRT

- Siirt’in Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde eriyen karların ardından otların arasında ortaya çıkan mantarlar köylülerin geçim kaynağı oldu. Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde vatandaşlar, karların erimesi sonrası ortaya çıkan dağ mantarlarını toplamaya başladı.
Topladıkları dağ mantarlarını Siirt merkeze götüren köylüler, burada 30-50 lira arasında sattıkları ürünlerden elde ettikleri paralarla geçimlerini sağlamaya başladı.
Dağ yamaçlarında otların arasında yetişen mantarları satmak için topladıklarını belirten köylülerden Hacı Basır, aile bütçesine katkı sağlamak için sabahın erken saatlerinde mantar toplamaya gittiklerini, topladıkları mantarları şehir merkezine getirerek sattıklarını söyledi.

Mantarın ete rakip olduğunu belirten Basır, "Elmadalı köyünde oturuyoruz. Bu gördüğünüz mantarları dağlarda topluyoruz. Kilosu 50 liraya satıyoruz. Et 42 lira mantar 50 lira" dedi.
Dağ mantarının besin değeri oldukça yüksek olduğunu belirten köylülerden Orhan Beyan ise, lezzet ve şifa kaynağı mantarın birçok derde deva olduğunu kaydetti.
Beyan, “Otların içinde çıkıyor. Çok sağlıklı bir mantar. Tadı etten daha lezzetli daha sağlıklı, kilosu 50 liraya katar satılıyor” diye konuştu.

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