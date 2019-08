Çürüyen milli serveti inek küpeleriyle koruyor İzle

-Küpelerden detaylar

-Mehmet Kılıç’tan röp.

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Yediemin otoparkında üst üste yığılan yüzlerce motosiklet çürümeye yüz tuttu. Çürümeye yüz tutan motosiklet yığınını inek küpesi ile muhafaza eden Yediemin otopark işletmecisi İsmail Kılıç, “Burada milli servetimiz çürüyor” diyerek yetkililere seslendi. Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Yediemin otoparkları motosikletlerle dolup taştı. Otoparkın motosikletlerle dolup taşmasına karşılık otopark işletmecisi İsmail Kılıç, kaybolmasın diye motosikletlere küpe uygulaması başlattı. Motosikletleri inek küpesi ile numaralandırarak kaybolmasını önleyip, yetkililere seslenen İsmail Kılıç, burada her geçen gün milli servetin çürüdüğünü belirterek çağrıda bulundu. "Yardım bekliyoruz" Kılıç gazetecilere yaptğı açıklamada, “Tekirdağ’da 2012 yılından bu yana otoparkçılık yapmaktayım. Bu otoparkla ilgili en büyük sorunlarımızdan biri bize bırakılan ve zamanında alınmayan motosikletler ve diğer araçlarla ilgili büyük bir sıkıntımız var. Burada iş Tekirdağ’da Milli Emlak Müdürlüğüne düşüyor. Milli Emlak Müdürlüğünden bize bırakılan araçlarla ilgili yardım bekliyoruz” diye konuştu.

“Hem millet hem de devlet herkes kaybediyor" Otoparkta da 400’ün üzerinde motosiklet olduğunuda aktaran Kılıç, "Bunlar yaklaşık bunlarda 4- 5 yıldır devam eden süreçle geliyor ama ne satılıyor ne de sahipleri tarafından alınıyor. Bunlar bizde işte sizlerin de gördüğü gibi büyük bir sorun teşkil ediyor. Burada hem millet hem de devlet herkes kaybediyor. Bunlar zamanında para verilip, alınan değerli eşyalar bunlar milli servet. Burada milli servetimiz çürümeye bırakılmış durumda bunlar alınıp, kullanılıp durumda olanlar var. Hurdaya ayrılacak durumda olanlar var. Milli servet çürümeye bırakılmış durumda” şeklinde konuştu.

“Hayvan küpeleri ile muhafaza ettik” Yetkililere seslenen Kılıç, "Yetkililer yapacağı işleri zaman kaybetmeden bir an önce yaparsa en azından milletin malı da rezil olmaz. Böylece millet de kaybetmez devlet de kaybetmez. Otoparkımızda şöyle göstereceğimiz üzere motosikletlerin her birine küpe takmak zorunda kaldık. Sayı o kadar çok ki bunları bulamıyoruz. Mal sahibi geldiğinde arayıp, bulmak çok zor oluyor. Bunlar kaybolmasın veya üstümüze düşen sorumlulukta bir sıkıntı yaşamayalım diye bunlara hayvanlara takılan küpe şeklinde özel küpe yaptırarak, küpe ile muhafaza ettik” açıklamasında bulundu.