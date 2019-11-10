Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı - İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i karşılaması - Oktay ve Mamin'in İstanbul Boğazı önünde sohbeti - Salondan görüntüler - Oktay ve Mamin'in katılımcılarla selamlaşması - Toplantıdan detaylarİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye - Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.
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