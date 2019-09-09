-Açıklama



(İSTANBU- 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Üreten, istihdam eden, ihracat yapan ve yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık"-" Kamu dışındaki bankacılık sistemimiz reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı, Tam tersine kredi muslukları kapatılan reel sektörümüzün altı boşaltıldı"-"Katılım bankacılığa hep karşı çıktık. Zira katılım bankacılığı bir diye bir kavram olmaz"

