Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Avusturya hükümetinin yanlışta ısrar etmek yerine bir an önce aklıselime dönmesinde fayda görüyoruz' - ESKİŞEHİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Avusturya hükümetinin yanlışta ısrar etmek yerine bir an önce aklıselime dönmesinde fayda görüyoruz" - ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko,Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış törenine katıldı.