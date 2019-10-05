Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK Parti yaptı. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti yapacaktır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK Parti yaptı. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti yapacaktır" - ANKARA - AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden inerken bir çocuk ile diyaloğuANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (13 SON)"TMO kanalıyla üreticilerimizden 4 milyar lira tutarında ürün alarak piyasa fiyatlarının üretici aleyhine düşmesine engel olduk""Yaklaşık 21 milyon hektar olan orman alanımızı 22, 7 milyon hektara çıkardık""Özellikle 81 ilimizde 11 milyon fidan dikmeyi planlıyoruz""Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK PARTİ yaptı. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK PARTİ yapacaktır"
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