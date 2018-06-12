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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir' - ESKİŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir' - ESKİŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir" - ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko,Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış törenine katıldı.

Açılış Töreni İlham 

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