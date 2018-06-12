Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP açılış törenine katıldı - ESKİŞEHİR
- Tanıtım filminin gösterilmesi - Projenin açılışı yapılması - Temsili vananın açılmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko,Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış törenine katıldı.