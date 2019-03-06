Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda" - ANKARA - "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programı - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcı detayları - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu. (7)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz."
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