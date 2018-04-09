Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meclis kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin, Türkiye’ye söyleyecek bir sözü yoktur' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis kürsüsünü panayır yerine çevirenlerin, Türkiye’ye söyleyecek bir sözü yoktur" - ANKARA - Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden ve katılımcılardan detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'nde konuştu.