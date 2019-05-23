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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz" - ANKARA - 12. Çalışma Meclisi Toplantısına katılanlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
(3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomide en sert fırtınaların estiği dönemlerde dahi biz, dimdik ayakta durmayı başardık. Bugün de maruz kaldığımız tüm ekonomik saldırılara rağmen hedeflerimize doğru yürümeye devam ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız."

Saldırı 

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