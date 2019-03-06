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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız" - ANKARA

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız."

Lyon 

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