Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda - Detaylar - MOSKOVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda - Detaylar - MOSKOVA

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın astronotlarla görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya temasları - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki havacılık fuarında Rus 5. nesil savaş uçağı "Su - 57"nin de aralarında bulunduğu savaş uçaklarının gösterisini takip ettiMOSKOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yapımı savaş uçaklarının gösterisini izledi. Rusya 'nın başkenti Moskova'da, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS - 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışı yapıldı.Erdoğan ve Putin'in açılışını yaptığı fuarda, her iki lider Rusya 'nın kısa süre sonra seri üretimine başlayacağı 5. nesil savaş uçağı olan ve Suhoy firmasının ürettiği "Su - 57"yi birlikte inceledi.Suhoy tipi savaş uçaklarının yanı sıra Rus yapımı helikopter ve yolcu uçaklarında da incelemelerde bulunan iki lider, daha sonra uçakların gösterisine geçti. - İki lider, yolcu uçağının içini beraber gezdiRus savaş uçağı "Su - 57" ile Türkiye'ye satın alınması için teklif edilen "Su - 35" ve "Su - 34" tipi savaş uçaklarının gösterisini Erdoğan ve Putin birlikte izledi.Rus Mi serisi helikopterlerin geçiş gösterisini takip eden iki liderin, içini gezerek incelemelerde bulunduğu "İrkut MS - 21" yolcu uçağı, "Suhoy Süper Jet 100" ve "İrkut YAK - 152" yolcu uçakları da gösteri yaptı.Liderler, fuar alanındaki stantları gezerek Rus savunma sanayi ürünlerini inceledi.Bu yıl, başta Rusya olmak üzere 33 ülkeden 827 firmanın katıldığı MAKS - 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Yolcu Uçağı Savunma Sanayi Savaş Uçağı Havacılık Fuarı Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş Uçağı DüştüSınırda Savaş Uçağı Düştü
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı