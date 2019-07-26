Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri parti kuruyormuş. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri parti kuruyormuş. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder" - ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (15SON)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız."rdoğan: "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder."
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