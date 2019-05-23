Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adaletsizlik her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da en büyük sorundur" - ANKARA - 12. Çalışma Meclisi Toplantısına katılanlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)
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