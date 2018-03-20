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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak' - ANKARA Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Salondan ve katılımcılarANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"nde konuştu.
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Doğalgaz 

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