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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı - OSMANİYE

Çukurova'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı - OSMANİYE

- Yağlık ayçiçeklerinden görüntü - Ayçiçeği hasadı - İbrahim Sağlam ile röportaj - Üretici ile röportajÇukurova'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı - Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam: - "Bu yıl yağışlar tam ayçiçeğinin dolum dönemine denk geldi. Bu nedenle verimde geçen seneye oranla yüzde 20 - 25 seviyesinde artış olmasını bekliyoruz"OSMANİYE (AA) - Çukurova yöresinde hasadına başlanılan yağlık ayçiçeğinde bu yıl verimin geçen yıla kıyasla yüzde 20 - 25 artması bekleniyor. Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı açıklamada, yörede yoğun olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde hasadın başladığını söyledi.

Sulanamayan arazilerde buğdaya alternatif olarak ekilen yağlık ayçiçeğinde geçen yıl 21 bin ton civarında rekolte elde edildiğini belirten Sağlam, "Bu yıl ekili arazilerimizde azalma var ancak dekar başına verimdeki artışla bu eksiklik giderilmiş olacak." dedi.
Sağlam, yağışların ürüne faydasına işaret ederek, "Bu yıl yağışlar tam ayçiçeğinin dolum dönemine denk geldi. Bu nedenle verimde geçen seneye oranla yüzde 20 - 25 seviyesinde artış olmasını bekliyoruz. Satış rakamları da 1,90 - 2 lira seviyesinde. Sulanamayan, ancak biçerdöverin girebileceği durumdaki arazilerde alternatif ürün olarak çiftçilerimize yağlık ayçiçeğini tavsiye ediyoruz ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu seneki mevsimsel yağışlar birçok ürün için adeta can suyu oldu." diye konuştu.
Üretici Veli Büyükbörüklü de bu yıl 85 dekar alanda ayçiçeği ektiğini dile getirerek, dekara 350 - 400 kilogram ürün aldığını söyledi.

Güzel bir ekim dönemi geçirdiklerini belirten Büyükbörüklü, "Bu yıl yağmurlar çok işimize yaradı. Gerek buğdayda gerek ayçiçeğinde gerekse de mısırda verimi oldukça artırdı." ifadesini kullandı.

Asad Mısır 

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