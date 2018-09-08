Çukurova'da limon verimi çiftçiyi mutlu etti - ADANA İzle
- Hasattan genel ve detay - Mehmet Akın Doğan ile röportaj - Sezai Gündoğdu ile röportajÇukurova'da limon verimi çiftçiyi mutlu etti - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova yöresinde, hasadı devam eden ve bahçede kilogramı 1,5 liradan alıcı bulan limonda yüksek rekolte üreticiyi sevindiriyor - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:"Geçen yıl 104 bin dönüm alandan 300 bin ton civarında hasat yapıldı. Bu yıl ise 115 bin dönüm alandan 500 - 600 bin ton arasında ürün bekliyoruz" - Limon üreticisi Sezai Gündoğdu:"Bu yıl erkenci mayer cinsi çok kaliteli. Rekoltede artışımız var. Bunun sebebi kış hava şartlarının iyi gitmesi. Bu sene ürünümüzün kalitesi de güzel"ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Tarımsal üretimde en önemli kentler arasında yer alan Adana 'da, bahçede kilogramı 1,5 liradan alıcı bulan limonda yüksek rekolte üreticileri memnun ediyor.Erkenci cins limonların hasadının sürdüğü Çukurova'da toplanan ürünler, iç piyasanın yanı sıra Irak, Yunanistan, Polonya, Çekya ve Belarus gibi ülkelere ihraç ediliyor.Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana 'nın, ülkenin narenciye üretiminin önemli bir bölümünü karşıladığını söyledi.
Kentin limon üretiminde de Mersin'den sonra söz sahibi iller arasında üst sıralarda bulunduğunu ifade eden Doğan, üreticilerin erkenci cins mayer limonun hasadını yaptığını belirtti. Doğan, hava sıcaklığının etkisiyle hasadın erken yapıldığını aktararak, "Verim geçen yıla oranla çok iyi. Geçen yıl Adana 'da kışın sert geçmesi nedeniyle limon verimi düşüktü ve ürün yüksek fiyatlardan satıldı. Geçen yıl 104 bin dönüm alandan 300 bin ton civarında hasat yapıldı. Bu yıl ise 115 bin dönüm alandan 500 - 600 bin ton arasında ürün bekliyoruz." diye konuştu. Doğan, limonun bahçedeki kilogram fiyatının yaklaşık 1,5 lira olduğunu vurgulayarak, "Ama marketlerde limon fiyatları çok yüksek. Markette 10 lira, bahçede 1,5 lira. Bu fark sürekli var. Bunun önüne bir türlü geçilemedi." dedi. - "Bu sene ürünümüzün kalitesi de güzel"Limon üreticisi Sezai Gündoğdu da yaklaşık bir hafta önce hasada başladıklarını söyledi.
Verimin iyi olduğunu ifade eden Gündoğdu, şöyle devam etti:"Şu an 4 yıllık ağaçlardan dekar başına yaklaşık 3 ton civarı ürün alıyoruz. 8 - 10 yıl arasındaki ağaçlardan ise dekar başına 7 ton ürün elde ediyoruz. Limonlarımız iyice olgunlaştı, ihracat yapılacak kaliteyi buldu. Bu yıl erkenci mayer cinsi çok kaliteli. Rekoltede artışımız var. Bunun sebebi kış hava şartlarının iyi gitmesi. Bu sene ürünümüzün kalitesi de güzel."Gündoğdu, bahçeden kilogramı 1,5 liraya alınan limonun üreticiye ulaşana kadar fiyatının arttığına dikkati çekerek, "Bahçede 1,5 lira olan limonu marketlerde 10 liraya kadar satıyorlar. Bunun ekstra maliyetleri de var. 1,5 liranın üstüne kesim, nakliye, paketleme masrafı da eklendiği zaman 3,5 lira civarında bir rakam ortaya çıkıyor. Ondan sonrası halcilerin ve marketlerin eklediği fiyatlar." değerlendirmesinde bulundu. - "Verim yüzümüzü güldürdü"Üretici Yakup Kadri de bu yıl iklim koşullarının iyi gitmesinin verime yansıdığını anlatarak, "Bu sene kış dönemi limon için çok iyi geçti. Bu da ürünümüzün verimine yansıdı. Dekara ortalama 5 - 6 tona yakın verim alıyoruz. Ürünün verimi yüzümüzü güldürdü. İnşallah fiyatları da aynı şekilde bizi mutlu eder." diye konuştu.