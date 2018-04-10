Çorum’un tarım ve tarih turizmine “lavanta” desteği

-Ziraat Mühendisi Hasan Arslancan ve milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt açıklama

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( ÇORUM -ÖZEL)- Çorum’da tarımda ürün çeşitliliğini artırarak ülke ekonomisine girdi sağlanması ve tarih turizminin canlandırılması için Alaca ilçesinde ilk kez lavanta ekimi yapıldı- Eskiyapar bulunan 65 dekar araziye tıp ve kozmetik sanayinde önemli bir yer tutan 70 bin adet lavanta fidesi toprakla buluşturuldu- AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu;- “Tıbbi aromatik bitkiler Türkiye’nin yerli ve milli ekonomisini oluşturacaktır” ÇORUM



- Çorum’da tarımda ürün çeşitliliğini artırarak ülke ekonomisine girdi sağlanması ve tarih turizminin canlandırılması için Alaca ilçesinde ilk kez lavanta ekimi yapıldı. İş adamı Erdal Şahin tarafından ilçeye bağlı Eskiyapar köyünde bulunan 65 dekar araziye tıp ve kozmetik sanayinde önemli bir yer tutan 70 bin adet lavanta fidesi toprakla buluşturuldu. Proje kapsamında tıbbi aromatik bitki üretiminin yanı sıra dünyanın en büyük medeniyetleri arasında yer alan Hititlerin en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olan Alacahöyük’teki turizm destinasyonun çeşitlendirilmesi amaçlanıyor. Lavanta üretimi ile Çorum’un agro(tarım) ve tarih turizminin önemli merkezlerinden birisi olmasının yanı sıra bölge halkının da gelir kaynaklarının artırılması hedefleniyor. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu, lavanta ekimi yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. İş adamı Erdal Şahin’den, proje hakkında bilgiler alan milletvekili Kurt, ayrıca lavanta fidelerinin dikimini de gerçekleştirdi. Tıbbi aromatik bitkilerin Türkiye’nin yerli ve milli ekonomisini oluşturacağını belirten AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu, bunun için çok iyi ve doğru adımlar atılmasının gerektiğini söyledi.



Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin tıbbi bitki haritasını çıkarmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde araştırma komisyonu kurulduğunu hatırlatan Herkes lavanta ekmesin. Lavantanın yetiştiği yerin bir özelliği olsun. Her şey yerinde ağırdır. Şehir neyi kaldırıyorsa onu eksin, en iyisini eksin ve onu ekonomiye kazandırsın. Lavantanın ot olarak satıldığı değil ekonomik getirisinin olması için lavanta yağı, lavanta çiçeği ve lavanta kapsülüne giden süreçte üretim yapılmasını istiyoruz. Ayrıca yasa değişikliğiyle tıbbi aromatik bitki ve kesme çiçekçiliği yapan üretici ve girişimcilere milli emlak arazilerinin tahsis edilmesi için yardımcı olacağız, öncelik tanıyacağız. Endemik bitki üretimi yapmak isteyen veya düşünen herkesi Tarım Müdürlükleri ve valiliklere başvurmalarını bekliyoruz” dedi.

Ziraat Mühendisi Hasan Arslancan ise, projenin turizm amaçlı bir proje olduğunu belirterek, “Hibrit çeşidini diktik. 65 dekar alanla başlıyoruz. Daha sonra devamı gelecek. Buradaki asıl amacımız Alacahöyük destinasyonunu çeşitlendirmek. Agro turizm son yıllarda özelikle favori olan ve arzu edilen bir turizm. Ana hedefimiz turizm olsa da 20’nin üzerinde tıbbi aromatik bitki üretimi yapılacak. İşleme tesisi kurulacak. Bu şekilde yörenin halkına ek bir gelir sağlanmış olacak. Hedefimiz bu” ifadelerini kullandı.

