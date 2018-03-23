Colman Deegan: “Genişbant teknolojileri dijital hayatın omurgasını oluşturuyor” Haberi



- Vadofone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye’de mobil kullanıcılar ayda ortalama 3.2 GB, sabit genişbant kullanıcıları ise 90 GB civarı veri kullandığını belirterek, “Bu kullanım oranları, genişbant teknolojilerinin halihazırda dijital hayatın omurgasını oluşturduğunu ve dijital geleceğin de ana sağlayıcısı konumunda yer aldığını gösteriyor. Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek inşa etmek hedefiyle yeni nesil teknolojilere sürekli yatırım yapıyoruz” dedi.

Vodafone’un oturum sponsorluğunda gerçekleşen ‘dijital gelecek’ konulu panelde katılımcılar, dijitalleşmenin önümüzdeki dönemde şirketleri ve toplumları nereye taşıyacağını tartıştı. Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın yaptığı panele, IoT Akıllı Evler Girişimcisi Daniel Kottke, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, M-Factory Ventures Kurucusu Murat Emirdağ, Autonomous Mobility CEO’su Peter Theo Sorgenfrei ve DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey katıldı.

Panelde konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şunları söyledi: “Dijitalleşme nasıl yaşadığımızdan nasıl çalıştığımıza kadar birçok konuda temelden değişim oluşturuyor. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olacağı yakın gelecekte de birçok yeni fırsat bizleri bekliyor olacağı için çok iyimseriz. Türkiye; internet kullanım oranları, çeşitliliği ve bu oranların artış hızı açısından dünyada en fazla dijitalleşmiş ülkelerden biri arasında yer alıyor. Türkiye’de mobil kullanıcılar ayda ortalama 3.2 GB, sabit genişbant kullanıcıları ise 90 GB civarı veri kullanıyor. Bu kullanım oranları, genişbant teknolojilerinin halihazırda dijital hayatın omurgasını oluşturduğunu ve dijital geleceğin de ana sağlayıcısı konumunda yer aldığını gösteriyor. Vodafone olarak, daha iyi bir gelecek inşa etmek hedefiyle yeni nesil teknolojilere sürekli yatırım yapıyoruz. Bugün dünya çapında 60 milyonun üzerinde nesne, yalnızca Avrupa’da yaklaşık 10 milyon araç, Vodafone’un sağladığı Nesnelerin İnterneti teknolojisiyle bağlantı kuruyor. İşletmelerin de bu dijital geleceğin bir parçası olması için, değişimi sahiplenmeleri gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir başarı için tek yol dijitalleşme.” Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, facebook iş modelinin ekonomiye etkisini, ‘şirketlerin sınırlarını aşmasına destek vermek’ olarak tanımladı. Hem KOBİ’lere hem büyük şirketlere; pazarlama, müşteri hizmetleri ve müşteri iç görüsü alanlarında hizmet verdiklerini anlatan Matraş, “Akbank’taki kredilerin yüzde 15’i Facebook üzerinden satılıyor. Nissan’ın her ay yüzlerce aracı yine Facebook’tan satılıyor. Mobil bağlantı hayatımızı çok değiştirdi. Artık günde ortalama 200 kere telefonumuza bakıyoruz. Alışveriş yaparken mağazalardaki satışların yarısında mobil telefonun etkisi var. İletişimin de şekli değişti. Artık mesajla, fotoğrafla ve videoyla konuşuyoruz. Yakın gelecekte artırılmış gerçeklikle konuşacağız. Ama en önemlisi kültür. Yapılarımızı nasıl dönüştüreceğimizi çok iyi tasarlamamız gerekiyor” diye konuştu.



