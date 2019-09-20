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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 'dürme pancarı' damgasını vurdu

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne 'dürme pancarı' damgasını vurdu

Helva ve turşu ikramı detay

Açılış Töreni Ziyaretçiler Allah Cevizli 

-Fuar alanı detay
-Yener Kaya ile röp.
-detay

( ORDU ) ORDU

- Ankara’da gerçekleştirilen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, ATO Congresium’da yoğun katılımlı açılış töreni ile başladı.
Üç gün sürecek fuarda Ordu'nun 'dürme pancarı, balı, cevizli helvası, Kabataş helvası ve fasulyesi' ziyaretçilere tanıtılacak.Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, üç gün sürecek olana 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirve fuarını katılımın yüksek olduğunu söyledi.

İlçelerinin dürme pancarı turşusuna ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Başkan Kaya, "Ankara'da gerçekleşen fuara katılım oldukça yüksek. Standımızı ziyaret eden konuklarımıza ilimizin 'dürme pancarı turşusunu, balını, fasulyesini, cevizli helvasını ve Kabataş helvasını' ikram ediyor tanıtımını yapıyoruz. İnşallah ileri ki günlerde tanıtımını yaptığımız ürünlerimizin farklı yerlerden talep olacağını ön görüyoruz" dedi.
Stantlarını Emine Erdoğan'ın ziyaret ettiğinin altını çizen Kaya, "Ankara ATO'da 2. Uluslararası Coğrafi İşaretler Zirvesi Fuarı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Hanımefendi Emine Erdoğan da ziyaret etti. Standımızda dürme pancarı turşumuzu tattı. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

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