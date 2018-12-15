Çin çekirdeği kuruyemişçilerin yüzünü güldürdü

-Cuma Tan'dan detaylar

-Tan ile röportaj

-detaylar



( KAYSERİ -ÖZEL)- Kuruyemişçi Cuma Tan: “Çin’den gelen çekirdeği yerli çekirdekten 5 kat daha fazla sattık” KAYSERİ



- Kayseri’de Çin’den ithal edilen çekirdek, kuruyemişçilerin yüzünü güldürdü. Kilosu 18 TL’den satılan çekirdek, 10 TL’den satılan yerli çekirdekten 5 kat daha fazla satıldı. Kayseri’de yerli çekirdek ile beraber tezgahlarda yerini alan Çin çekirdeği, iriliği ve lezzetiyle yerli çekirdekten daha fazla talep gördü. Kilosu 18 TL’ye satılan Çin çekirdeği, gördüğü talep ile kuruyemişçilerinde yüzünü güldürdü. Kuruyemişçi Cuma Tan, yerli çekirdeğin verimsiz olmasından dolayı Çin çekirdeğine yöneldiklerini söyleyerek, bu yıl içerisinde 40 ton yerli beyaz çekirdek sattıklarını, 250 ton ise Çin çekirdeği sattıklarını söyledi.



Tan, “Geçen sene de yerli çekirdeğin verimsizliği bizi Çin pazarına sürükledi. Ülkemizde 80 bin ton civarında siyah çekirdek tüketimi var. Üretimde 15-20 bin ton civarında değişiyor. Geçen yıllardaki verimsizlik dışarıdan özellikle Çin pazarından çekirdek almamıza sebep oldu. Dolar kuru düşükken fiyatlar çok cazipti ve neredeyse yerli çekirdekle aynı fiyata geliyordu. Daha iri ve daha lezzetli olduğu için biz kilometrelerce uzaktan Çin’den çekirdek getirmeyi tercih ettik. Kur artışıyla beraber çekirdek fiyatları yükselmiş olmasın rağmen yerli beyaz çekirdek 10 TL’ye satılırken Çin’den gelen çekirdek 18 TL’ye satılıyor ve neredeyse yerli çekirdeğin 5 katı daha fazla satılıyor. Biz 5 şubeli kuruyemiş satıcısıyız. Biz 2018 yılında 40 ton beyaz çekirdek sattık, 250 ton gibi de siyah çekirdek sattık. Fiyatı daha pahalı olmasına rağmen halkın tercihi bu yönde oldu” ifadelerini kullandı.

