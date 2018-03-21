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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çilek üreticilerinde ihracat sevinci - MERSİN

Çilek üreticilerinde ihracat sevinci - MERSİN



: - Çilek toplayan işçilerden detay görüntü - Çileklerin görüntüsü - Çilek tarlasından ve çileklerden detay görüntü - Haldeki çileklerden görüntü - İşçi kadınlarla röportaj - Çilek Üreticisi Mustafa Kurşun ile röportaj - Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve çilek üreticisi Nurettin Kaynar ile röportajSilifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaynar: - "Bu sene Rusya'dan da çilek talebi aldık. Silifke çileği Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bir marka oldu"MERSİN (AA) - Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Silifke'de örtü altı ve açık alanda çilek hasadının devam ettiğini belirterek, "Bu sene Rusya'dan da çilek talebi aldık. Silifke çileği Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bir marka oldu." dedi.
Kaynar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a uçak kargoyla çilek ihracatı yapıldığını bildirdi.İç piyasada da hareketliliğin devam ettiğini dile getiren Kaynar, bu sene Rusya'dan da çilek talebi aldıklarını, Silifke çileğinin ülkenin yanı sıra dünyada da marka olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin çilek üretimi ve ihracatının büyük bölümünün Silifke'den karşılandığını belirten Kaynar, "Herkesin artık Silifke çileğine karşı bir talebi var. Çileğimiz gerçekten aromasıyla, yol dayanımıyla, görüntüsüyle bir marka. Eriğinden, kavunundan tutun Silifke'nin her şeyi marka. Tarımsal ürün anlamında Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyoruz." diye konuştu.
Kaynar, ilçe genelinde bu yıl 18 bin dönüm arazide üretim yapıldığını ve 70 bin ton civarında rekolte beklendiğini kaydetti.
Çilek üreticisi Mustafa Kurşun da çilek üretiminin hem ilçe hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını, yurt dışından gelen talebin de kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Argo Asad Bild Yurt Dışı Çilek Hasadı 

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